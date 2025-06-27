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Российские войска укрепляют позиции в Харьковской области

Освобождение села Новая Кругляковка в Харьковской области позволит российским войскам укрепить контроль над левым берегом реки Оскол.

Освобождение села Новая Кругляковка в Харьковской области позволит российским войскам укрепить контроль над левым берегом реки Оскол.

Как сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, этот населенный пункт расположен южнее Купянска и имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения в направлении Боровой Изюмского района.

Ганчев отметил, что военные постепенно наращивают присутствие на данном участке фронта, создавая условия для расширения зоны контроля. При этом представители администрации пока не могут попасть в освобожденное село из-за сложной оперативной обстановки.

«Село Новая Кругляковка — небольшой населенный пункт, находящийся на левом берегу реки Оскол, южнее Купянска. Можем видеть, что наши ребята постепенно объединяют силы на этом участке фронта, прокладывая дорогу в направлении Боровой (Изюмского района)», — заявил Ганчев.

Ранее Сырский назвал самое тяжелое для Украины направление.