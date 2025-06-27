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МИД Турции: Россия и Украина смогут прийти к середине в меморандумах

Фидан отметил, что при наличии политической воли, а также при активном участии посредника, возможно сближение позиций.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил мнение, что российская и украинская стороны теоретически могут достичь компромисса на основе обмена меморандумами, касающимися урегулирования конфликта.

По его словам, представленные документы отражают диаметрально противоположные подходы Москвы и Киева, что, по оценке президента России Владимира Путина, является вполне ожидаемым.

Фидан отметил, что стороны уже озвучили друг другу свои позиции, касающиеся условий прекращения огня, и эти исходные предложения рассматриваются как отправные точки в переговорном процессе.

Он подчеркнул, что при наличии политической воли, а также при активном участии посредника, возможно сближение позиций. В то же время глава турецкого МИД указал на масштабность конфликта, которая не позволяет рассчитывать на быстрые результаты после одной-двух встреч.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приедет на переговоры по Украине в Турцию, если там будет присутствовать глава России Владимир Путин.

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