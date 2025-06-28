В МИД Турции заявили о готовности провести переговоры между РФ и Украиной

Он подчеркнул, что по завершении второго раунда переговоров обе стороны готовы к следующему этапу.
«Мы ясно видим желание перейти к третьему раунду, если обе стороны в какой-то мере выполнят свои обещания друг другу. Мы готовы сыграть свою посредническую роль, если только мы способствуем прекращению конфликта», — сообщил Фидан.
Глава МИД Турции также прокомментировал позиции России и Украины перед началом третьего раунда, отметив, что при грамотном посредничестве стороны могут найти компромисс.
«Если будут проведены хорошие переговоры, если будет намерение достичь компромисса и если посредник примет в этом какое-то участие, то они смогут найти компромисс. Проведение таких содержательных встреч и их организация — важный вклад нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана] в международную дипломатию», — пояснил Фидан.
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что предметом предстоящих переговоров с Украиной будет обсуждение меморандумов двух стран. Президент отметил, что меморандумы двух государств «абсолютно противоположны», но благодаря переговорам страны начнут «искать пути сближения».