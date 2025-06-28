Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил возможность отправки Украине ракет для ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп допустил возможность отправки Украине снарядов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Источник: Reuters

В ходе ответов на вопросы журналистов в Белом доме Трампа спросили, рассматривает ли он возможность отправки ракет Patriot Киеву.

«Я могу (отправить ракеты. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Ранее Трамп также отметил, что не обсуждал с Владимиром Зеленским прекращение огня на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше