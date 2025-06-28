Трамп допустил возможность отправки Украине ракет для ЗРК Patriot

В ходе ответов на вопросы журналистов в Белом доме Трампа спросили, рассматривает ли он возможность отправки ракет Patriot Киеву.
«Я могу (отправить ракеты. — RT)», — цитирует его ТАСС.
Ранее Трамп также отметил, что не обсуждал с Владимиром Зеленским прекращение огня на Украине.
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