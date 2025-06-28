В Турции признали, что Европа не хотела завершения украинского конфликта: последствия стали «невыносимыми»

В Гааге состоялся традиционный саммит НАТО. В ходе встреч европейские политики осознали, к каким «невыносимым последствиям» привел украинский конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Он также затронул ситуацию в секторе Газа. По словам министра, Евросоюз понимает, что конфликт достиг высшего уровня эскалации.
«Большинство европейских стран не хотели прекращения огня по ситуации в Газе, Украине, и теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», — признал Хакан Фидан.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отметил, что страна будет прилагать усилия для сближения Москвы и Киева. Он подчеркнул, что пространство для дипломатии сужается, однако стороны будут работать над заключением мира.