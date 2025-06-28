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США надеются, что через неделю смогут добиться прекращения огня в Газе

«Мы думаем, что в течение следующей недели мы добьемся прекращения огня в Газе», — сказал Дональд Трамп во время беседы с журналистами.

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Соединенных Штатов надеется, что примерно через неделю сможет добиться достижения режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время беседы с журналистами.

«Врачи без границ» потребовали возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа.

«Мы думаем, что в течение следующей недели мы добьемся прекращения огня в Газе», — сказал он. -0-

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