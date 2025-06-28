США надеются, что через неделю смогут добиться прекращения огня в Газе

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Соединенных Штатов надеется, что примерно через неделю сможет добиться достижения режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время беседы с журналистами.