США надеются, что через неделю смогут добиться прекращения огня в Газе

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Соединенных Штатов надеется, что примерно через неделю сможет добиться достижения режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время беседы с журналистами.
«Врачи без границ» потребовали возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа.
«Мы думаем, что в течение следующей недели мы добьемся прекращения огня в Газе», — сказал он. -0-
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