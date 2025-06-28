Путин: игра в одни ворота с Западом закончилась

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва больше не допустит односторонних уступок в отношениях с западными странами. Выступая перед журналистами по итогам заседания Высшего евразийского экономического союза, российский лидер подчеркнул, что период игры в одни ворота с Западом завершился.
Путин отверг попытки западных стран представить себя невинными сторонами в текущем противостоянии, указав, что их наращивание военных бюджетов свидетельствует об агрессивных намерениях. По его словам, западные государства оправдывают свою милитаризацию ложными утверждениями об «агрессивности России», фактически переворачивая реальность с ног на голову.
«Почему, что произошло? Как это случилось? В чем их вина? Как будто они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет, эта игра в одни ворота закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, пусть увеличивают, но это тоже говорит об их агрессивности», — сказал президент.
Ранее сообщалось, что российские войска укрепляют позиции в Харьковской области.