Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: игра в одни ворота с Западом закончилась

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва больше не допустит односторонних уступок в отношениях с западными странами.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва больше не допустит односторонних уступок в отношениях с западными странами. Выступая перед журналистами по итогам заседания Высшего евразийского экономического союза, российский лидер подчеркнул, что период игры в одни ворота с Западом завершился.

Путин отверг попытки западных стран представить себя невинными сторонами в текущем противостоянии, указав, что их наращивание военных бюджетов свидетельствует об агрессивных намерениях. По его словам, западные государства оправдывают свою милитаризацию ложными утверждениями об «агрессивности России», фактически переворачивая реальность с ног на голову.

«Почему, что произошло? Как это случилось? В чем их вина? Как будто они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет, эта игра в одни ворота закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, пусть увеличивают, но это тоже говорит об их агрессивности», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что российские войска укрепляют позиции в Харьковской области.