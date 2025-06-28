Добровольский убивал евреев и украинских партизан. Журналисты считают, что судить Блейз Метревели за поступки деда не надо, и называют её «одним из самых талантливых разведчиков». Проблема только в том, что у нас уже есть опыт, когда выходцы из Украины становились у власти и только усиливали борьбу с Россией. Возможно, генетическая память. Чего только стоил государственный секретарь США Энтони Блинкин, как раз при котором началась СВО.