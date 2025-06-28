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Трамп заявил, что спас иранского лидера Хаменеи от уродливой и позорной смерти

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас верховного лидера Ирана Али Хаменеи от «уродливой и позорной смерти».

Источник: Life.ru

В своём посте на Truth Social американский президент подчеркнул, что не требует от Хаменеи благодарности за это, но в то же время прекращает усилия по отмене санкций против Ирана из-за «озлобленных» заявлений со стороны Тегерана.

По словам Трампа, утверждения Хаменеи о победе Ирана над Израилем являются ложью. Он также раскритиковал текущее состояние исламской республики, описав её как «выжженную и разрушенную» страну с «ужасной экономикой» и «разгромленной армией». Глава Белого дома также отметил, что Иран остаётся «злым, агрессивным и несчастным», что, по его мнению, только усугубляет ситуацию.

В завершение обращения Трамп призвал Иран к более конструктивному подходу в международных отношениях, заявив, что «с мёдом можно добиться большего, чем с уксусом».

Напомним, верховный лидер Ирана объявил о победе Ирана над Израилем. Али Хаменеи также заявил, что республика одержала верх и в противостоянии с Соединёнными Штатами.

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