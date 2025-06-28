Трамп заявил, что спас иранского лидера Хаменеи от уродливой и позорной смерти

По словам Трампа, утверждения Хаменеи о победе Ирана над Израилем являются ложью. Он также раскритиковал текущее состояние исламской республики, описав её как «выжженную и разрушенную» страну с «ужасной экономикой» и «разгромленной армией». Глава Белого дома также отметил, что Иран остаётся «злым, агрессивным и несчастным», что, по его мнению, только усугубляет ситуацию.