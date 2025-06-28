Путин поздравил выпускников школ

«Дорогие выпускники, друзья, от всей души хочу поздравить вас, ваших родных и наставников с особенным, неповторимым и очень волнующим праздником. Хочу пожелать каждому из выпускников найти и реализовать свое призвание, профессию, в которой вы сможете по максимуму раскрыть свои способности и таланты. Для этого перед вами, как и перед всеми молодыми людьми нашей страны, сегодня открыты самые широкие возможности», — сказал глава государства в видеообращении.