Путин поздравил выпускников школ

«Дорогие выпускники, друзья, от всей души хочу поздравить вас, ваших родных и наставников с особенным, неповторимым и очень волнующим праздником. Хочу пожелать каждому из выпускников найти и реализовать свое призвание, профессию, в которой вы сможете по максимуму раскрыть свои способности и таланты. Для этого перед вами, как и перед всеми молодыми людьми нашей страны, сегодня открыты самые широкие возможности», — сказал глава государства в видеообращении.
Он отметил, что дорога к этому потребует упорства, ответственности и готовности работать на результат. «Не сомневаюсь, у вас есть эти качества и вы непременно осуществите свои мечты. Главное — верить в себя и помнить, любой личный успех обретает особый смысл, когда твой труд приносит пользу людям, нужен родной стране», — подчеркнул президент.
В дальнейшем выпускники с теплотой и признательностью будут вспоминать наставления и советы своих школьных учителей, отметил Путин. «Сейчас, когда школьная пора уже позади, вы понимаете, как много они для вас сделали. Изо дня в день с того момента, как вы впервые переступили школьный порог, стремились дать знания, необходимые в современном мире, радовались вашим победам и достижениям, поддерживали», — подчеркнул он.
Глава государства также пожелал ребятам обрести единомышленников, вдохновляющие примеры среди молодежи, которая уже сейчас вносит свой вклад в укрепление России, приумножает ее лучшие традиции, защищает подлинные ценности и национальные интересы.
«Смело идите вперед, ставьте перед собой большие масштабные цели. А ваши близкие, ваши наставники, государство, Россия всегда поддержат вас в ваших начинаниях. Чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами», — заключил глава государства.