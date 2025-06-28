Трамп допустил возможность отправки Украине ракет для ЗРК Patriot

Журналисты спросили его, рассматривает ли он поставку ракет Patriot в Киев и принято ли окончательное решение по этому вопросу.
«Я могу [отправить ракеты]», — ответил Трамп.
Напомним, Трамп провёл 40-минутную встречу с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО. По словам главаря киевского режима, беседа оказалась «длительной и содержательной», стороны обсудили ключевые вопросы и перспективу мирного урегулирования. Однако лидер США заявил, что встреча была организована лишь для того, чтобы узнать, как дела у Зеленского.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше