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Трамп допустил возможность отправки Украине ракет для ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп обсудил возможность поставки Украине снарядов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Он сделал это заявление во время общения в Белом доме.

Источник: Life.ru

Журналисты спросили его, рассматривает ли он поставку ракет Patriot в Киев и принято ли окончательное решение по этому вопросу.

«Я могу [отправить ракеты]», — ответил Трамп.

Напомним, Трамп провёл 40-минутную встречу с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО. По словам главаря киевского режима, беседа оказалась «длительной и содержательной», стороны обсудили ключевые вопросы и перспективу мирного урегулирования. Однако лидер США заявил, что встреча была организована лишь для того, чтобы узнать, как дела у Зеленского.

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