Напомним, Трамп провёл 40-минутную встречу с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО. По словам главаря киевского режима, беседа оказалась «длительной и содержательной», стороны обсудили ключевые вопросы и перспективу мирного урегулирования. Однако лидер США заявил, что встреча была организована лишь для того, чтобы узнать, как дела у Зеленского.