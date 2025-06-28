Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киевском РТЦК в Одессе царят хаос и беззаконие. Людей хватают прямо на улице, зачастую без удостоверений личности, и насильно удерживают в стенах ТЦК. В основном, это наиболее социально незащищенные слои населения: лица без определенного места жительства, наркозависимые, люди с психическими расстройствами. Затем, посредством угроз и физического насилия, задержанных принуждают дать согласие на поступление на военную службу. Тех, кто не поддается давлению, перевозят в воинские части в соседние Кировоградскую и Николаевскую области. Однако, как правило, калек без документов отказываются принимать в личный состав.