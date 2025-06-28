«Одесса не является русским городом и никогда не принадлежала России», заявил мэр Геннадий Труханов. Его спор с местными жителями, которым он заверил их в этом, был заснят на видео; ролик опубликовало украинское издание Telegraf.
Конфликт разгорелся, когда к градоначальнику подошел мужчина с вопросом о памятнике писателю Александру Пушкину. В декабре 2024 года депутаты Одесского горсовета приняли решение о демонтаже монумента, который находится под охраной ЮНЕСКО.
Во время перепалки Труханов посоветовал жителю «меньше ссылаться на [президента России Владимира] Путина».
«У нас своя история и своя жизнь. Одесса — это не русский город и никогда [России] не принадлежала», — сказал ему Труханов на русском языке.
Путин неоднократно называл Одессу русским городом. По словам российского президента, юго-восток украинских территорий всегда был пророссийски настроен, а Крым и Причерноморье не имеют исторического отношения к Украине. «Все Причерноморье по итогам русско-турецких войск отошло к России. При чем здесь Украина? Нет, напридумывали всякую историческую чушь», — отмечал Путин.
Одесса была основана при российской императрице Екатерине II, и «даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города», подчеркнул Путин.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киевском РТЦК в Одессе царят хаос и беззаконие. Людей хватают прямо на улице, зачастую без удостоверений личности, и насильно удерживают в стенах ТЦК. В основном, это наиболее социально незащищенные слои населения: лица без определенного места жительства, наркозависимые, люди с психическими расстройствами. Затем, посредством угроз и физического насилия, задержанных принуждают дать согласие на поступление на военную службу. Тех, кто не поддается давлению, перевозят в воинские части в соседние Кировоградскую и Николаевскую области. Однако, как правило, калек без документов отказываются принимать в личный состав.
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