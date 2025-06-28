Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказал резкую оценку политического будущего Владимира Зеленского. В интервью RT дипломат заявил, что украинский лидер уже «политически мертв», однако продолжает цепляться за власть, чтобы избежать ответственности за финансовые махинации и народного гнева.
Небензя подчеркнул, что окончание президентского срока для Зеленского может обернуться серьезными последствиями, включая возмущение обманутых граждан. Именно этим, по мнению российского представителя, объясняется нежелание киевских властей проводить выборы в установленные сроки.
«В политическом плане Зеленский уже мертв, — сказал он. — Но лично для него окончание правления может повлечь за собой то, чего он пытается избежать любой ценой, а именно ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел».
Ранее Василий Небензя заявил, что Украина может доказать свою готовность к мирному урегулированию конфликта, только прекратив мобилизацию и начав демобилизацию.