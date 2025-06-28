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Небензя назвал Зеленского «политически мертвым»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказал резкую оценку политического будущего Владимира Зеленского.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказал резкую оценку политического будущего Владимира Зеленского. В интервью RT дипломат заявил, что украинский лидер уже «политически мертв», однако продолжает цепляться за власть, чтобы избежать ответственности за финансовые махинации и народного гнева.

Небензя подчеркнул, что окончание президентского срока для Зеленского может обернуться серьезными последствиями, включая возмущение обманутых граждан. Именно этим, по мнению российского представителя, объясняется нежелание киевских властей проводить выборы в установленные сроки.

«В политическом плане Зеленский уже мертв, — сказал он. — Но лично для него окончание правления может повлечь за собой то, чего он пытается избежать любой ценой, а именно ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел».

Ранее Василий Небензя заявил, что Украина может доказать свою готовность к мирному урегулированию конфликта, только прекратив мобилизацию и начав демобилизацию.

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