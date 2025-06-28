Трамп: США прекращают все торговые переговоры с Канадой и вводят пошлины

Весной 2025 года Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики и тарифы в 25% на весь импорт стали и алюминия, крупнейшим поставщиком которых в США является Канада. Таким образом он пытается вынудить Оттаву пересмотреть торговое соглашение, которое сам же заключил с ней во время своего первого президентского срока.