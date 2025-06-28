Трамп: США надеются, что через неделю добьются прекращения огня в Газе

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое установление режима прекращения огня в секторе Газа. Выступая перед журналистами, он отметил, что американская администрация активно работает над урегулированием конфликта и рассчитывает на положительный результат в кратчайшие сроки.