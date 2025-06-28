Силы ПВО за вечер сбили 25 украинских БПЛА над тремя регионами

Российские системы противовоздушной обороны за вечер 27 июня сбили 25 украинских беспилотников, атаковавших три региона страны.
Согласно данным Минобороны РФ, воздушные цели были уничтожены над Курской областью (12 единиц), Крымом (10 единиц) и Орловской областью (3 единицы).
Перехват дронов продолжался с 20:10 до 23:25 по московскому времени. Все воздушные атаки были успешно отражены.
Ранее сообщалось, что российские войска укрепляют позиции в Харьковской области.
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