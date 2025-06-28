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В Кыргызстане из-за прорыва дамбы на горном озере эвакуировали 950 человек

Прорыв дамбы привел к разрушению моста между двумя селами в указанном районе, движение по участку дороги здесь перекрыто.

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 950 человек эвакуировано в Иссык-Атинском районе Чуйской области Киргизии из-за прорыва дамбы на горном озере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

«26 июня 2025 года примерно в 17.31 (14.31 по минскому времени — прим. Белта) в Иссык-Атинском районе Чуйской области объем воды в высокогорном озере “Такыр-Тор” достиг примерно 450−500 тыс. кубометров. В результате произошел прорыв дамбы, вызвавший наводнение. Оперативная группа Управления МЧС по Чуйской области совместно с эвакуационной комиссией Иссык-Атинского района эвакуировала 950 человек», — говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.

Прорыв дамбы привел к разрушению моста между двумя селами в указанном районе, движение по участку дороги здесь перекрыто. Для ликвидации последствий бедствия задействованы специалисты их близлежащих районов. Ситуация находится под контролем министра ЧС Бообека Ажикеева.

Эвакуированные вывезены в два соседних села и размещены в школах, мечетях, домах культуры и доме-интернате. -0-