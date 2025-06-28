Когда ждать следующие удары по Ирану: во что может вылиться обострение

Британское издание Financial Times утверждает, что Иран сохранил запасы урана. По данным европейских разведок, на момент американского удара по ядерным объектам у Тегерана был запас 408 килограммов урана, хранившийся за пределами Фордо. Считается, что он был почти обогащён до уровня, нужного для производства вооружения. Кроме того, из лабораторий вывозили всё, что можно было сохранить, но у президента США мнение иное.