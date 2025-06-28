Трамп заявил об опасности своей профессии

Президент США Дональд Трамп признал высокий уровень риска, связанный с занимаемой должностью, подчеркнув, что профессия главы государства сопряжена с угрозой покушений.
По его оценке, вероятность смертельного исхода для президента США достигает примерно 5%, что значительно превышает показатели смертности в опасных профессиях.
Он также напомнил, что за всю историю Соединённых Штатов на действующих и бывших лидеров страны шесть раз совершались вооружённые нападения, и в результате четырёх из них президенты погибли.
Ранее Дональд Трамп заявил, что предотвратил гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, якобы спасая его от «очень страшной и унизительной смерти».