Трамп неожиданными словами прокомментировал речь Путина о США и России

Российский лидер Владимир Путин сделал ряд заявлений, касающихся взаимоотношений РФ и США. Их прокомментировал хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он назвал речь Владимира Путина «очень приятной». Так Дональд Трамп ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Владимир Путин, выступая 27 июня, отметил, что отношения России и США стабилизируются благодаря усилиям американского лидера. Он уточнил, что пока еще не всё решено в дипломатической сфере, однако шаги в этом направлении четко прослеживаются.
«Владимир Путин сегодня сделал некоторые очень приятные заявления», — выразился Дональд Трамп.
Президент РФ также назвал усилия Дональда Трампа по поиску путей урегулирования конфликта искренними. При этом вопрос решения кризиса всё ещё сложен, добавил Владимир Путин.