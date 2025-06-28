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Трамп неожиданными словами прокомментировал речь Путина о США и России

Трамп положительно оценил заявления Путина об отношениях России и США.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин сделал ряд заявлений, касающихся взаимоотношений РФ и США. Их прокомментировал хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он назвал речь Владимира Путина «очень приятной». Так Дональд Трамп ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Владимир Путин, выступая 27 июня, отметил, что отношения России и США стабилизируются благодаря усилиям американского лидера. Он уточнил, что пока еще не всё решено в дипломатической сфере, однако шаги в этом направлении четко прослеживаются.

«Владимир Путин сегодня сделал некоторые очень приятные заявления», — выразился Дональд Трамп.

Президент РФ также назвал усилия Дональда Трампа по поиску путей урегулирования конфликта искренними. При этом вопрос решения кризиса всё ещё сложен, добавил Владимир Путин.

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