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Трамп положительно оценил заявления Путина о российско-американских отношениях

Президент США Дональд Трамп высоко оценил высказывания российского лидера Владимира Путина о состоянии двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Соответствующие комментарии американский президент сделал 27 июня, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

Источник: Life.ru

«Он выступил с некоторыми приятными заявлениями. Очень приятными. Владимир Путин сегодня сделал некоторые очень приятные заявления», — отметил республиканец.

Напомним, Владимир Путин в беседе с журналистами заявил о признаках потепления в российско-американских отношениях, отметив положительную динамику после прихода к власти администрации Трампа. Российский лидер подчеркнул, что между ключевыми ведомствами двух стран налажен тесный контакт, включая взаимодействие спецслужб в рамках борьбы с террористическими угрозами.

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