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Трамп отметил восстановление уважения со стороны России

Дональд Трамп положительно оценил недавние высказывания Владимира Путина, в которых российский президент отметил усилия американского лидера по урегулированию международных конфликтов.

Дональд Трамп положительно оценил недавние высказывания Владимира Путина, в которых российский президент отметил усилия американского лидера по урегулированию международных конфликтов. Глава Белого дома назвал слова своего российского коллеги «очень приятными» и подчеркнул, что они свидетельствуют о восстановлении уважения к США.

«Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», — заявил Трамп журналистам в Вашингтоне.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва больше не допустит односторонних уступок в отношениях с западными странами.

Ранее Небензя назвал Зеленского «политически мертвым».

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