Трамп отметил восстановление уважения со стороны России

Дональд Трамп положительно оценил недавние высказывания Владимира Путина, в которых российский президент отметил усилия американского лидера по урегулированию международных конфликтов. Глава Белого дома назвал слова своего российского коллеги «очень приятными» и подчеркнул, что они свидетельствуют о восстановлении уважения к США.