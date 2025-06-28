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Фидан: Турция готова принять третий раунд переговоров по Украине

Фидан отметил, что при выполнении сторонами взаимных обязательств существует воля к проведению нового этапа переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о готовности Анкары организовать третий этап переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщает РИА Новости, дипломат провёл накануне консультации с представителями обеих сторон, в ходе которых обсуждалась текущая ситуация.

По словам Фидана, стороны завершают выполнение договорённостей, достигнутых на предыдущем раунде, включая обмен пленными и передачу тел погибших. Он подчеркнул, что при соблюдении взаимных обязательств сохраняется заинтересованность в продолжении диалога.

Турецкий министр отметил, что Москва уже выразила готовность участвовать в переговорах, и Анкара, в свою очередь, открыта для их проведения, считая своей приоритетной задачей недопущение дальнейшей эскалации.

Ранее Хакан Фидан выразил мнение, что российская и украинская стороны теоретически могут достичь компромисса на основе обмена меморандумами, касающимися урегулирования конфликта.