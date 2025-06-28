Фидан: Турция готова принять третий раунд переговоров по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о готовности Анкары организовать третий этап переговоров между Украиной и Россией.
Как сообщает РИА Новости, дипломат провёл накануне консультации с представителями обеих сторон, в ходе которых обсуждалась текущая ситуация.
По словам Фидана, стороны завершают выполнение договорённостей, достигнутых на предыдущем раунде, включая обмен пленными и передачу тел погибших. Он подчеркнул, что при соблюдении взаимных обязательств сохраняется заинтересованность в продолжении диалога.
Турецкий министр отметил, что Москва уже выразила готовность участвовать в переговорах, и Анкара, в свою очередь, открыта для их проведения, считая своей приоритетной задачей недопущение дальнейшей эскалации.
Ранее Хакан Фидан выразил мнение, что российская и украинская стороны теоретически могут достичь компромисса на основе обмена меморандумами, касающимися урегулирования конфликта.