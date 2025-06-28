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Трамп назвал «очень приятными» слова Путина по поводу урегулирования конфликтов

Президент США Дональд Трамп назвал слова его российского коллеги Владимира Путина об усилиях Вашингтона по урегулированию конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке «очень приятными». Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Газета.Ру

Таким образом Трамп ответил на вопрос журналистов об отношениях Москвы и Вашингтона.

«Он (Путин. — “Газета.Ru”) выступил с некоторыми приятными заявлениями. Очень приятными. Владимир Путин сегодня сделал некоторые очень приятные заявления», — поделился Трамп.

Американский президент уточнил, что сейчас Путин уважает США, а еще год назад при экс-президенте Джо Байдене «не уважал».

До этого Путин заявил о высокой вероятности проведения встречи с президентом США Трампом.

Он также заявил о своей неизменной готовности к налаживанию контактов и проведению встреч, в том числе с американским лидером.

По мнению Путина, благодаря усилиям президента США отношения между Россией и Америкой начинают постепенно выправляться.

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