Трамп назвал «очень приятными» слова Путина по поводу урегулирования конфликтов

Таким образом Трамп ответил на вопрос журналистов об отношениях Москвы и Вашингтона.
«Он (Путин. — “Газета.Ru”) выступил с некоторыми приятными заявлениями. Очень приятными. Владимир Путин сегодня сделал некоторые очень приятные заявления», — поделился Трамп.
Американский президент уточнил, что сейчас Путин уважает США, а еще год назад при экс-президенте Джо Байдене «не уважал».
До этого Путин заявил о высокой вероятности проведения встречи с президентом США Трампом.
Он также заявил о своей неизменной готовности к налаживанию контактов и проведению встреч, в том числе с американским лидером.
По мнению Путина, благодаря усилиям президента США отношения между Россией и Америкой начинают постепенно выправляться.