В МИД Турции сообщили о готовности провести переговоры между РФ и Украиной

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары выступить посредником на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной. Об этом 27 июня он сообщил телеканалу A Haber.
Он отметил, что по итогам второго раунда обе стороны настроены на следующий этап.
«Мы четко видим готовность перейти к третьему раунду, если стороны в определенной степени выполнят взаимные обязательства. Мы готовы сыграть свою посредническую роль при условии, что это будет способствовать прекращению конфликта», — заявил Фидан.
Глава турецкого МИД также прокомментировал позиции Москвы и Киева перед третьим раундом, указав, что при грамотном посредничестве возможен компромисс.
«Если переговоры пройдут конструктивно, если будет воля к компромиссу и если посредник внесет свой вклад, то они смогут его достичь. Организация и проведение таких содержательных встреч — важный вклад нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана] в международную дипломатию», — пояснил министр.
Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что предметом будущих переговоров станет обсуждение меморандумов двух стран. Президент подчеркнул, что позиции государств абсолютно противоположны, но в ходе диалога стороны начнут искать точки соприкосновения.
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