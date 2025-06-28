Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД Турции сообщили о готовности провести переговоры между РФ и Украиной

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары выступить посредником на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары выступить посредником на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной. Об этом 27 июня он сообщил телеканалу A Haber.

Он отметил, что по итогам второго раунда обе стороны настроены на следующий этап.

«Мы четко видим готовность перейти к третьему раунду, если стороны в определенной степени выполнят взаимные обязательства. Мы готовы сыграть свою посредническую роль при условии, что это будет способствовать прекращению конфликта», — заявил Фидан.

Глава турецкого МИД также прокомментировал позиции Москвы и Киева перед третьим раундом, указав, что при грамотном посредничестве возможен компромисс.

«Если переговоры пройдут конструктивно, если будет воля к компромиссу и если посредник внесет свой вклад, то они смогут его достичь. Организация и проведение таких содержательных встреч — важный вклад нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана] в международную дипломатию», — пояснил министр.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что предметом будущих переговоров станет обсуждение меморандумов двух стран. Президент подчеркнул, что позиции государств абсолютно противоположны, но в ходе диалога стороны начнут искать точки соприкосновения.

Читайте материал: Путин: Россия готова провести третий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле после завершения обмена пленными и телами.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше