Путин пожелал выпускникам школ найти свое призвание и верить в себя

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с завершением школьного этапа, отметив значимость этого момента как важного перехода к новому жизненному пути.
Он подчеркнул, что это время мечтаний, построения планов и определения будущего, которое потребует настойчивости, ответственности и стремления к результату. Глава государства выразил уверенность в том, что молодёжь обладает необходимыми качествами для достижения поставленных целей, напомнив, что личные успехи особенно ценны, когда приносят пользу обществу и стране.
В обращении также прозвучала благодарность педагогам, сыгравшим ключевую роль в жизни выпускников. Путин отметил, что именно учителя с первых школьных дней вкладывали знания, поддерживали и вдохновляли учеников на достижение новых вершин. Он выразил уверенность, что их поддержка и наставления навсегда останутся в памяти учеников.
Президент пожелал выпускникам найти профессию, которая поможет реализовать потенциал и раскрыть таланты. Он подчеркнул, что в современной России созданы широкие возможности для молодёжи, что позволяет делать осознанный выбор и находить дело по душе.
Отдельно Путин отметил важность окружения и поддержки со стороны единомышленников, а также пример тех, кто уже сегодня вносит вклад в развитие страны, отстаивает её ценности и национальные интересы. Он призвал молодых людей не бояться амбициозных целей, идти вперёд и верить в свои силы, заверив, что родные, наставники и государство всегда будут рядом.
Ранее стало известно, что на Московский выпускной, который пройдет на территории Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) в ночь с 27 на 28 июня, приглашены более 55 известных певцов и свыше 45 тысяч выпускников, родителей и учителей.