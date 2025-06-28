Путин пожелал выпускникам школ найти свое призвание и верить в себя

Отдельно Путин отметил важность окружения и поддержки со стороны единомышленников, а также пример тех, кто уже сегодня вносит вклад в развитие страны, отстаивает её ценности и национальные интересы. Он призвал молодых людей не бояться амбициозных целей, идти вперёд и верить в свои силы, заверив, что родные, наставники и государство всегда будут рядом.