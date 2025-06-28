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НАТО вновь подняло истребители из-за российского самолета

В пятницу немецкие истребители Eurofighter были экстренно подняты для перехвата российского самолета Ил-20М, обнаруженного над Балтийским морем.

В пятницу немецкие истребители Eurofighter были экстренно подняты для перехвата российского самолета Ил-20М, обнаруженного над Балтийским морем.

Как сообщает Bild со ссылкой на источники, воздушное судно вылетело из Калининграда и двигалось в международном воздушном пространстве без включенных транспондеров и радиосвязи.

Два немецких истребителя установили визуальный контакт с Ил-20М в 100 км от побережья Германии. Российский самолет не изменил курс сразу, но развернулся в 40 км от острова Узедом, не нарушив воздушных границ ФРГ.

По данным издания, это уже девятый случай в 2025 году, когда авиация НАТО поднималась по тревоге из-за российских самолетов. В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что все полеты выполняются строго по международным нормам.

Ранее Трамп отметил восстановление уважения со стороны России.

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