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Фидан: Последствия конфликта на Украине стали невыносимыми для Европы

Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил изменение настроений среди европейских политиков на саммите НАТО в Гааге, которые начали осознавать «невыносимые последствия» продолжения конфликта на Украине. Фидан подчеркнул, что большинство европейских стран изначально не стремились к прекращению огня ни по палестинскому, ни по украинскому вопросу, но теперь столкнулись с ситуацией, последствия которой становятся всё более тяжёлыми.

Источник: Life.ru

Эти заявления перекликаются с позицией российского президента Владимира Путина, который ранее указывал, что Киев отказывался от переговоров с Москвой, рассчитывая на поддержку Запада.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в разговоре с представителями прессы в Белом доме подтвердил, что существует вероятность поставок боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину. Напомним, что Трамп провёл 40-минутную встречу с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО. Как отметил экс-комик, их разговор оказался «долгим и насыщенным», в ходе которого были обсуждены важнейшие темы и возможные пути мирного разрешения конфликта.

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