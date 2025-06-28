Фидан: Последствия конфликта на Украине стали невыносимыми для Европы

Эти заявления перекликаются с позицией российского президента Владимира Путина, который ранее указывал, что Киев отказывался от переговоров с Москвой, рассчитывая на поддержку Запада.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в разговоре с представителями прессы в Белом доме подтвердил, что существует вероятность поставок боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину. Напомним, что Трамп провёл 40-минутную встречу с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО. Как отметил экс-комик, их разговор оказался «долгим и насыщенным», в ходе которого были обсуждены важнейшие темы и возможные пути мирного разрешения конфликта.