Трамп оценил слова Путина о миротворческих усилиях США

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп подчеркнул, что подобная оценка со стороны Путина свидетельствует о восстановлении уважения к Соединённым Штатам на международной арене. Он также выразил удовлетворение тем, что его внешнеполитические усилия получают признание даже от мировых лидеров, ранее настроенных критически.