Трамп оценил слова Путина о миротворческих усилиях США

Президент США Дональд Трамп заявил, что положительные высказывания президента России Владимира Путина стали для него весьма приятными. Речь идет о словах поддержки со стороны российского лидера, который отметил вклад Трампа в попытки стабилизировать ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.
Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп подчеркнул, что подобная оценка со стороны Путина свидетельствует о восстановлении уважения к Соединённым Штатам на международной арене. Он также выразил удовлетворение тем, что его внешнеполитические усилия получают признание даже от мировых лидеров, ранее настроенных критически.
«Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», — отметил Трамп, комментируя высказывания российского президента.
Ранее Путин заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Он признался, что с большим уважением относится к американскому лидеру.