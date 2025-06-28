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Глава МИД Турции: В Европе осознают влияние конфликта на Украине на европейцев

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил у европейских политиков на саммите НАТО в Нидерландах осознание невыносимых последствий продолжения конфликта на Украине.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил у европейских политиков на саммите НАТО в Нидерландах осознание невыносимых последствий продолжения конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала A-haber.

«Большинство европейских стран не стремились к прекращению огня в секторе Газа и на Украине. Теперь они видят, что ситуация привела к невыносимым последствиям», — подчеркнул Фидан.

26 июня глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что РФ будет противодействовать попыткам ЕС сорвать мирные переговоры с Украиной. По его словам, власти европейских государств стремятся исказить содержание переговоров сторон.

10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии точек соприкосновения с Европой по вопросу будущих договорённостей. Представитель Кремля пояснил это тем, что Европа «пока заточена на войну» и не подаёт сигналов о готовности искать компромисс с Россией.

В мае Песков указал, что действия руководства европейских стран никак не способствуют мирному урегулированию российско-украинского конфликта. В частности, он упомянул поставки оружия Киеву и дискуссии о возможной отправке военных контингентов на постсоветское пространство.

Ранее Фидан заявил о готовности Анкары выступить посредником на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что по итогам второго раунда обе стороны настроены на следующий этап. Глава турецкого МИД также прокомментировал позиции Москвы и Киева перед третьим раундом, указав, что при грамотном посредничестве возможен компромисс. Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что предметом будущих переговоров станет обсуждение меморандумов двух стран. Президент подчеркнул, что позиции государств абсолютно противоположны, но в ходе диалога стороны начнут искать точки соприкосновения.

Читайте материал: Путин: Россия готова провести третий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле после завершения обмена пленными и телами.

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