Глава МИД Турции: В Европе осознают влияние конфликта на Украине на европейцев

Ранее Фидан заявил о готовности Анкары выступить посредником на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что по итогам второго раунда обе стороны настроены на следующий этап. Глава турецкого МИД также прокомментировал позиции Москвы и Киева перед третьим раундом, указав, что при грамотном посредничестве возможен компромисс. Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что предметом будущих переговоров станет обсуждение меморандумов двух стран. Президент подчеркнул, что позиции государств абсолютно противоположны, но в ходе диалога стороны начнут искать точки соприкосновения.