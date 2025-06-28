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Трамп обвинил Европу в нечестной игре против бизнеса США

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал политику Евросоюза в отношении американского бизнеса, заявив, что у ЕС нет преимуществ в торговых переговорах с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал политику Евросоюза в отношении американского бизнеса, заявив, что у ЕС нет преимуществ в торговых переговорах с Вашингтоном. Во время общения с журналистами в Овальном кабинете он обвинил европейские власти в несправедливых налогах и судебных преследованиях американских компаний, таких как Apple и Google.

Трамп назвал действия ЕС «очень гадкими» и предупредил, что европейским лидерам, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, вскоре придется изменить подход. «У нас больше козырей, чем у них», — подчеркнул он, намекая на экономическое давление со стороны США.

Президент также осудил многомиллиардные штрафы, наложенные на американские корпорации, заявив, что такие выплаты должны поступать в бюджет США, а не ЕС. По его мнению, введение цифрового налога не принесет Европе выгоды, а лишь усложнит торговые отношения.

Ранее Трамп отметил восстановление уважения со стороны России.

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