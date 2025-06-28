Трамп обвинил Европу в нечестной игре против бизнеса США

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал политику Евросоюза в отношении американского бизнеса, заявив, что у ЕС нет преимуществ в торговых переговорах с Вашингтоном. Во время общения с журналистами в Овальном кабинете он обвинил европейские власти в несправедливых налогах и судебных преследованиях американских компаний, таких как Apple и Google.