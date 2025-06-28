Манасян: среди задержанных сторонников Аджапахяна есть несовершеннолетние

Омбудсмен Армении Анаит Манасян выразила обеспокоенность в связи с тем, что среди задержанных у здания Следственного комитета сторонников архиепископа Микаэла Аджапахяна оказались несовершеннолетние.
Она подчеркнула, что лишение свободы таких лиц допускается лишь в исключительных обстоятельствах, а при задержании необходимо строго соблюдать меры по их защите. В частности, несовершеннолетние должны быть изолированы от взрослых и обеспечены как физической, так и психологической безопасностью.
Также им в кратчайшие сроки должна быть предоставлена возможность связаться с родителями или законными представителями, а также получить юридическую помощь.
Ранее архиепископ Микаэл Аджапахян, задержанный в пятницу по обвинению в призывах к свержению власти, выступил против упоминания своего имени в числе возможных претендентов на пост премьер-министра Армении.