Манасян: среди задержанных сторонников Аджапахяна есть несовершеннолетние

Она подчеркнула, что лишение свободы таких лиц допускается лишь в исключительных обстоятельствах, а при задержании необходимо строго соблюдать меры по их защите. В частности, несовершеннолетние должны быть изолированы от взрослых и обеспечены как физической, так и психологической безопасностью.