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Манасян: среди задержанных сторонников Аджапахяна есть несовершеннолетние

Лишение свободы таких лиц допускается лишь в исключительных обстоятельствах.

Источник: Аргументы и факты

Омбудсмен Армении Анаит Манасян выразила обеспокоенность в связи с тем, что среди задержанных у здания Следственного комитета сторонников архиепископа Микаэла Аджапахяна оказались несовершеннолетние.

Она подчеркнула, что лишение свободы таких лиц допускается лишь в исключительных обстоятельствах, а при задержании необходимо строго соблюдать меры по их защите. В частности, несовершеннолетние должны быть изолированы от взрослых и обеспечены как физической, так и психологической безопасностью.

Также им в кратчайшие сроки должна быть предоставлена возможность связаться с родителями или законными представителями, а также получить юридическую помощь.

Ранее архиепископ Микаэл Аджапахян, задержанный в пятницу по обвинению в призывах к свержению власти, выступил против упоминания своего имени в числе возможных претендентов на пост премьер-министра Армении.