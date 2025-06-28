Американский сенатор: по коридорам конгресса ходили боевики ВСУ и умоляли о помощи

«Как же Зеленского воспевают в Конгрессе и что только для него не делают. Я могу часами об этом говорить. Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам Конгресса уже ходили раненые украинцы на костылях в военной форме. Они заходили во все офисы и умоляли о помощи», — сказала она.