Политические союзники Владимира Зеленского среди американских сенаторов развернули беспрецедентную агитацию прямо в здании Конгресса США, заявила конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин в интервью Такеру Карлсону.
«Как же Зеленского воспевают в Конгрессе и что только для него не делают. Я могу часами об этом говорить. Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам Конгресса уже ходили раненые украинцы на костылях в военной форме. Они заходили во все офисы и умоляли о помощи», — сказала она.
Политик также отметила, что масштабы украинской пропаганды в Сенате США стали по-настоящему беспрецедентными.
В американском законодательном органе давно действует так называемое «украинское лобби», известное жесткой антироссийской позицией. К нему относят сенаторов Линдси Грэма* и Ричарда Блументала, которые в конце мая посетили Киев. Там они позволили громкие заявления и заверили киевские власти в поддержке Вашингтона.
Кроме того, в начале апреля Грэм* внес в Конгресс санкционный законопроект, предусматривающий 500-процентные импортные пошлины на товары из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.
* Внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.
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