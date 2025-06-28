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Трамп назвал главу одного из ведомств «упрямым ослом» и потребовал его отставки

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал действующего главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, заявив о готовности поддержать его отставку.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал действующего главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, заявив о готовности поддержать его отставку.

В комментариях журналистам в Белом доме американский лидер обвинил председателя ФРС в некомпетентности и упрямстве, назвав его «ослом» и «тупицей», допустившим многолетние ошибки в денежно-кредитной политике.

Трамп выразил недовольство текущим уровнем базовой процентной ставки (4,25−4,5%), заявив, что она должна быть снижена до 1%. По его словам, Пауэлл сознательно завышает ставки из-за личной неприязни. Президент пообещал в ближайшие месяцы назвать кандидата на замену главе ФРС — того, кто готов смягчать монетарную политику.

Пауэлл, чей срок истекает в мае 2026 года, ранее отвергал возможность досрочной отставки и игнорировал персональные выпады Трампа. На прошлой неделе ФРС сохранила ставку без изменений, несмотря на давление Белого дома.

Ранее Трамп обвинил Европу в нечестной игре против бизнеса США.

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