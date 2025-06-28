Трамп назвал главу одного из ведомств «упрямым ослом» и потребовал его отставки

Трамп выразил недовольство текущим уровнем базовой процентной ставки (4,25−4,5%), заявив, что она должна быть снижена до 1%. По его словам, Пауэлл сознательно завышает ставки из-за личной неприязни. Президент пообещал в ближайшие месяцы назвать кандидата на замену главе ФРС — того, кто готов смягчать монетарную политику.