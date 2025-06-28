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Росавиация начала расследование трех инцидентов в регионах РФ

Росавиация начала расследование трех инцидентов, которые произошли 27 июня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Источник: Газета.Ру

Он уточнил, что речь идет о вынужденной посадке вертолета Ми-8П в в Ржевском муниципальном округе Тверской области, столкновении двух самолетов на рулежной дорожке аэродрома Сочи. Кроме того, Росавиация намерена выяснить, почему совершил вынужденную посадку частный легкомоторный самолет-амфибия «Борей» в Чаинском районе Томской области.

«Ключевая цель расследований — установление причин инцидентов и принятие мер по их предотвращению в будущем», — подчеркнул Кореняко.

До этого «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи, что из-за касания самолетов авиакомпаний Utair и NordStar на рулежной дорожке никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал, самолеты получили «устранимый ущерб».