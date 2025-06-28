Росавиация начала расследование трех инцидентов в регионах РФ

Он уточнил, что речь идет о вынужденной посадке вертолета Ми-8П в в Ржевском муниципальном округе Тверской области, столкновении двух самолетов на рулежной дорожке аэродрома Сочи. Кроме того, Росавиация намерена выяснить, почему совершил вынужденную посадку частный легкомоторный самолет-амфибия «Борей» в Чаинском районе Томской области.