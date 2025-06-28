СПЖ: Киев заставляет священнослужителей УПЦ выбирать армия или переход

По данным Союза православных журналистов (СПЖ), после того как украинские власти отказались предоставить отсрочку от мобилизации представителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сотрудники военкоматов начали массово задерживать священнослужителей для отправки в зону боевых действий.
СПЖ подчёркивает, что на территории Украины более 7,7 тысячи религиозных организаций получили статус критической инфраструктуры, что формально даёт их представителям право на отсрочку от призыва. Однако клирики УПЦ в этот перечень не попали.
В сообщении указывается, что в результате таких решений священников и диаконов УПЦ фактически ставят перед жёсткой дилеммой: либо участвовать в военных действиях, что противоречит их религиозным убеждениям, либо переходить в Православную церковь Украины (ПЦУ), которую СПЖ считает раскольнической.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 23 лет покидают страну под предлогом отпуска или учебы из-за опасений перед возможным снижением возраста мобилизации.