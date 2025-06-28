Трамп: Сербия якобы готовилась к войне с Косово, но США ее остановили

Президент США Дональд Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились к началу крупного вооружённого конфликта с Косово, однако американская сторона сумела предотвратить эскалацию. По его словам, Белград был настроен на агрессивные действия, но Вашингтон вмешался на ранней стадии, не допустив развития событий по военному сценарию.