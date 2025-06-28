Трамп: Сербия якобы готовилась к войне с Косово, но США ее остановили

Президент США Дональд Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились к началу крупного вооружённого конфликта с Косово, однако американская сторона сумела предотвратить эскалацию. По его словам, Белград был настроен на агрессивные действия, но Вашингтон вмешался на ранней стадии, не допустив развития событий по военному сценарию.
Выступая в Овальном кабинете, Трамп подчеркнул, что напряжённость между Сербией и Косово могла перерасти в полномасштабную войну. Он отметил, что угрозу удалось нейтрализовать с помощью экономических рычагов, в частности, посредством воздействия на торговые отношения.
Американский лидер пояснил, что дал чёткий сигнал сербской стороне: Соединённые Штаты не будут развивать экономическое сотрудничество с государствами, которые находятся в состоянии войны.
Ранее Трамп заявил, что положительные высказывания президента России Владимира Путина стали для него весьма приятными. Речь идет о словах поддержки со стороны российского лидера, который отметил вклад Трампа в попытки стабилизировать ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.