Метеорологическая служба США сообщила об огненном шаре в небе над Джорджией

По имеющимся данным, около 12:30 по местному времени в небе над северной частью Джорджии пронёсся метеорит или обломок космического мусора. Вскоре после этого стали поступать многочисленные сообщения о толчках, а также видеозаписи яркой вспышки, которую наблюдали даже жители соседнего штата Южная Каролина. Специалисты пояснили, что причиной «землетрясения» стала ударная волна, возникшая в результате падения небесного тела.