Метеорологическая служба США сообщила об огненном шаре в небе над Джорджией

Над штатом Джорджия в США был зафиксирован необычный огненный объект, падение которого спровоцировало локальную сейсмическую активность.
Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба США в своём официальном обращении в Facebook*.
По имеющимся данным, около 12:30 по местному времени в небе над северной частью Джорджии пронёсся метеорит или обломок космического мусора. Вскоре после этого стали поступать многочисленные сообщения о толчках, а также видеозаписи яркой вспышки, которую наблюдали даже жители соседнего штата Южная Каролина. Специалисты пояснили, что причиной «землетрясения» стала ударная волна, возникшая в результате падения небесного тела.
Отслеживание объекта при помощи радаров и спутников оказалось невозможным из-за его чрезвычайно высокой скорости. Также было зафиксировано не менее двух случаев, когда фрагменты упавшего тела повредили крыши жилых домов.
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