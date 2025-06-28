Украинцы начали «умолять» Конгресс США о помощи еще в самом начале конфликта. Они приходили в здание, где работали сенаторы, и заглядывали «во все кабинеты». Так выразилась конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
Сенатор подчеркнула, что сейчас объем украинской пропаганды среди членов Конгресса достиг беспрецедентных размеров. Она заверила, что агитация привела к «восхвалению» главаря киевского режима Владимира Зеленского.
«Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам конгресса уже ходили раненные украинцы на костылях и в военной форме. Они заходили во все кабинеты и умоляли о помощи», — рассказала Марджори Тэйлор Грин.
Ранее состоялась беседа президента США Дональда Трампа и бывшего комика Зеленского. Нелегитимному украинскому лидеру дали понять, что Вашингтон намерен прекратить поддержку Киева.