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По коридорам Конгресса сновали боевики ВСУ: в Сенате раскрыли методы, которыми Зеленский добывал помощь США

Сенатор Грин: Боевики ВСУ ходили по коридорам Конгресса и выпрашивали помощь.

Источник: Комсомольская правда

Украинцы начали «умолять» Конгресс США о помощи еще в самом начале конфликта. Они приходили в здание, где работали сенаторы, и заглядывали «во все кабинеты». Так выразилась конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин в беседе с журналистом Такером Карлсоном.

Сенатор подчеркнула, что сейчас объем украинской пропаганды среди членов Конгресса достиг беспрецедентных размеров. Она заверила, что агитация привела к «восхвалению» главаря киевского режима Владимира Зеленского.

«Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам конгресса уже ходили раненные украинцы на костылях и в военной форме. Они заходили во все кабинеты и умоляли о помощи», — рассказала Марджори Тэйлор Грин.

Ранее состоялась беседа президента США Дональда Трампа и бывшего комика Зеленского. Нелегитимному украинскому лидеру дали понять, что Вашингтон намерен прекратить поддержку Киева.

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