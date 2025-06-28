Американский сенат отклонил резолюцию о боевых действиях против Ирана

Согласно онлайн-трансляции подсчета голосов, 53 сенатора отдали свои голоса против резолюции, а остальные 47 ее поддержали. Как следует из текста документа, инициатива сенатора-демократа Тима Кейна требовала «дать указание о выводе Вооруженных сил Соединенных Штатов из боевых действий против Исламской Республики Иран, которые не были санкционированы конгрессом». Также подчеркивалось, что только Капитолий обладает единоличной властью объявлять войну в соответствии с положениями американской конституции, а участие военных США в боевых действиях против Тегерана требовало информирования, публичных дебатов и голосования конгресса.