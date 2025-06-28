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Nikkei Asia сообщила о возможном визите Трампа в Китай в этом году

Президент США Дональд Трамп может посетить Китай вместе с делегацией бизнесменов уже в этом году. Об этом в субботу, 28 июня, сообщает газета Nikkei Asia.

Источник: Reuters

Согласно источникам газеты, планы по визиту сейчас находятся на стадии подготовки американскими чиновниками.

Визит, как ожидается, будет похож на поездку американского президента на Ближний Восток ранее в этом году.

Ранее, 27 июня, Трамп сообщил, что США и Китай подписали торговое соглашение. Он не раскрыл подробностей сделки, но отметил, что ожидает подписания торгового соглашения с индийской стороной.

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