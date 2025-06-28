Трамп заявил, что вскоре заставит ЕС лучше относиться к компаниям США

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, выразил мнение, что Европейский союз находится в уязвимом положении на переговорах по вопросам двусторонней торговли и в ближайшем будущем будет вынужден изменить своё отношение к американскому бизнесу.
По его словам, поведение Брюсселя по отношению к США в торговой сфере оставляет желать лучшего — в частности, американские компании сталкиваются с высокими налогами и многочисленными судебными исками со стороны европейских структур.
Президент США подчеркнул, что в переговорах именно Вашингтон обладает сильной позицией, обладая, по его словам, большими «картами на руках», чем Брюссель. Он выразил уверенность, что подобная линия поведения со стороны ЕС, включая введение цифрового налога на американские IT-компании, не сыграет в пользу Европы в процессе торговых переговоров.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что в среду была заключена торговая сделка с Китаем.