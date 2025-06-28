Трамп заявил, что вскоре заставит ЕС лучше относиться к компаниям США

Президент США подчеркнул, что в переговорах именно Вашингтон обладает сильной позицией, обладая, по его словам, большими «картами на руках», чем Брюссель. Он выразил уверенность, что подобная линия поведения со стороны ЕС, включая введение цифрового налога на американские IT-компании, не сыграет в пользу Европы в процессе торговых переговоров.