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Украина теряет обещанные США ресурсы

Наступление российских войск на Украине сокращает доступ Киева к стратегически важным месторождениям редкоземельных металлов, сообщает The New York Times.

Наступление российских войск на Украине сокращает доступ Киева к стратегически важным месторождениям редкоземельных металлов, сообщает The New York Times. По данным издания, под контроль ВС РФ перешли залежи лития в Донецкой области, которые рассматривались как ключевой актив для экономического партнёрства Украины с США.

Как отмечает газета, эти ресурсы должны были стать частью двустороннего соглашения по поставкам критически важных для Вашингтона минералов. Однако по мере продвижения российской армии Киев теряет возможность их разработки.

В публикации подчёркивается, что российские войска также приближаются к месторождениям титана и урана, что может ещё больше ограничить экспортный потенциал Украины.

«Чем больше территории на Украине занимают российские войска, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что мексиканские ВМС перехватили подлодку с 3,5 тоннами кокаина.

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