Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: присоединение Украины к ЕС не отвечает интересам России

Венгрия заблокировала принятие саммитом объединения итогового заявления по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Владислав Масленников в интервью газете «Известия» выразил мнение, что стремление Украины к вступлению в Европейский союз противоречит интересам России.

Он пояснил, что ЕС в настоящее время активно усиливает свою военную составляющую и выстраивает политику, направленную на системное противодействие Москве, включая вопросы, связанные с украинским конфликтом.

Масленников также указал на то, что в нормативной базе Европейского союза, в частности в Лиссабонском договоре, содержатся положения о взаимной помощи, по своей сути сопоставимые с пятым пунктом устава НАТО о коллективной обороне. По его словам, этот аспект придаёт членству Украины в ЕС потенциально военно-политическую направленность, что делает такую перспективу неприемлемой для России.

Тем временем проект итогового заявления саммита ЕС в Брюсселе, опубликованный пресс-службой Европейского совета, свидетельствует о том, что Венгрия заблокировала принятие документа. Основным пунктом, вызвавшим разногласия, стала поддержка начала переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз опасно для всей Европы, поэтому его страна выступает против членства Киева в объединении.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше