МИД РФ: присоединение Украины к ЕС не отвечает интересам России

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Владислав Масленников в интервью газете «Известия» выразил мнение, что стремление Украины к вступлению в Европейский союз противоречит интересам России.
Он пояснил, что ЕС в настоящее время активно усиливает свою военную составляющую и выстраивает политику, направленную на системное противодействие Москве, включая вопросы, связанные с украинским конфликтом.
Масленников также указал на то, что в нормативной базе Европейского союза, в частности в Лиссабонском договоре, содержатся положения о взаимной помощи, по своей сути сопоставимые с пятым пунктом устава НАТО о коллективной обороне. По его словам, этот аспект придаёт членству Украины в ЕС потенциально военно-политическую направленность, что делает такую перспективу неприемлемой для России.
Тем временем проект итогового заявления саммита ЕС в Брюсселе, опубликованный пресс-службой Европейского совета, свидетельствует о том, что Венгрия заблокировала принятие документа. Основным пунктом, вызвавшим разногласия, стала поддержка начала переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз опасно для всей Европы, поэтому его страна выступает против членства Киева в объединении.