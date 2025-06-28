МИД РФ: присоединение Украины к ЕС не отвечает интересам России

Масленников также указал на то, что в нормативной базе Европейского союза, в частности в Лиссабонском договоре, содержатся положения о взаимной помощи, по своей сути сопоставимые с пятым пунктом устава НАТО о коллективной обороне. По его словам, этот аспект придаёт членству Украины в ЕС потенциально военно-политическую направленность, что делает такую перспективу неприемлемой для России.