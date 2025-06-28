РФ разорвала соглашение со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения с правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках. Документ, подписанный еще Советским Союзом в 1988 году в Стокгольме, теперь прекратит свое действие.