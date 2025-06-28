РФ разорвала соглашение со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения с правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках. Документ, подписанный еще Советским Союзом в 1988 году в Стокгольме, теперь прекратит свое действие.
— Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в Стокгольме 13 января 1988 года, — цитирует текст документа ТАСС.
Согласно распоряжению, МИД России должен уведомить шведскую сторону о принятом решении.
В марте прошлого года стало известно, что украинское руководство денонсирует соглашение СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках. Подобное решение было принято на заседании кабинета министров. Само соглашение подписали в Минске 30 декабря 1991 года.
В ноябре 2022 года заместитель главы Минобрнауки Российской Федерации Наталья Бочарова сообщила, что РФ получила письменное уведомление от Украины о намерении денонсировать соглашение об образовании.