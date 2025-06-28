Датский генерал сделал нелепое заявление о России: оно претендует на глупость года

Претендентом на «глупость года» является высказывание датского генерала Серена Андерсена о том, что Дания якобы опасается присутствия России в Гренландии, считает российский сенатор Алексей Пушков.
«Трамп его не беспокоит, по его словам, спать ему не мешает. А вот из-за “русских в Гренландии” покой он уже потерял», — прокомментировал Пушков высказывание главы Арктического командования Дании в своем Telegram-канале.
Ранее, по мнению Пушкова, претендентом на «глупость года» было высказывание президента Франции Эмануэля Макрона о том, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы.
Также сообщалось, что Олаф Шольц странно высказался об освобождении Германии, заявив, что страну освободили Соединенные Штаты Америки (США), а также поспособствовали ее становлению как демократии.
Напомним, президент США Дональд Трамп со времени своего вступления в должность периодически заявляет, что Соединенным Штатам необходимо присоединить Гренландию ради «мира во всем мире».