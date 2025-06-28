Трамп заявил, что власти Ирана хотят встретиться с ним как можно скорее

Отвечая на просьбу прокомментировать публичные заявления иранских властей об отсутствии планов на переговоры, Трамп предположил, что на самом деле ситуация иная. По его словам, в условиях жёстких санкций, наложенных США, у Тегерана крайне ограниченные возможности, и это, по его мнению, подталкивает руководство страны к диалогу. Он также добавил, что иранские политики хорошо осознают происходящее, прошли через серьёзные трудности и вряд ли откажутся от возможности выйти на контакт.