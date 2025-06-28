Трамп заявил, что власти Ирана хотят встретиться с ним как можно скорее

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что иранские власти заинтересованы в скорейшем проведении встречи с ним, несмотря на официальные заявления Тегерана, отрицающие такие намерения.
Во время беседы с журналистами в Белом доме его спросили, вызывает ли у него тревогу наличие на территории Ирана запасов обогащённого урана. В ответ Трамп отметил, что этот вопрос в настоящее время не является приоритетом для иранской стороны, поскольку её основная цель — возвращение к нормальной жизни и установление контакта с американским руководством.
Отвечая на просьбу прокомментировать публичные заявления иранских властей об отсутствии планов на переговоры, Трамп предположил, что на самом деле ситуация иная. По его словам, в условиях жёстких санкций, наложенных США, у Тегерана крайне ограниченные возможности, и это, по его мнению, подталкивает руководство страны к диалогу. Он также добавил, что иранские политики хорошо осознают происходящее, прошли через серьёзные трудности и вряд ли откажутся от возможности выйти на контакт.
Ранее Дональд Трамп заявил, что прекратил работу по смягчению санкций против Ирана после слов верховного лидера страны Али Хаменеи о победе над Израилем.