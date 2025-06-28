Россия вышла из договора со Швецией о ядерных установках и оповещении об авариях

России прекратила действие соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и оповещении о возможных авариях. Соглашение, заключенное между СССР и Швецией в 1988 году, предусматривало регулярный обмен техническими данными и обязательство уведомлять партнера в случае радиационной угрозы, способной повлечь трансграничные последствия. Решение о денонсации принято на фоне продолжающегося свертывания контактов между Россией и странами Евросоюза в сфере гражданской ядерной безопасности.