Экс-омбудсмен Татоян: Пашинян поручил собрать досье на священников

Татоян утверждает, что распоряжение касалось в том числе и сбора сведений о частной жизни католикоса. По его словам, соответствующая информация уже появилась в открытом доступе и официально опровергнута не была. Он также отметил, что действия властей, включая публичные заявления самого премьер-министра, указывают на использование этих материалов в политических целях.