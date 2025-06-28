Экс-омбудсмен Татоян: Пашинян поручил собрать досье на священников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, по данным агентства Sputnik Армения со ссылкой на бывшего омбудсмена Армана Татояна, дал указание силовым структурам собрать персональную информацию о представителях духовенства страны.
Татоян утверждает, что распоряжение касалось в том числе и сбора сведений о частной жизни католикоса. По его словам, соответствующая информация уже появилась в открытом доступе и официально опровергнута не была. Он также отметил, что действия властей, включая публичные заявления самого премьер-министра, указывают на использование этих материалов в политических целях.
Кроме того, Татоян считает, что дело архиепископа Микаэла Аджапахяна носит явно политизированный характер. По его оценке, в стране формируется атмосфера враждебности и нетерпимости по отношению к представителям духовенства, включая уровни государственной власти.
В это время у здания ереванского суда, где рассматривалось ходатайство об аресте архиепископа, собрались его сторонники и священнослужители. На место прибыли усиленные наряды полиции, движение на прилегающей улице перекрыто. Обстановка остаётся спокойной, присутствующие ожидают судебного решения, которое, как предполагается, может быть оглашено к утру.
Ранее глава Союза армян России Ара Абрамян высказался о действиях властей Армении в отношении Армянской апостольской церкви, заявив, что нападки на духовенство продиктованы стремлением ослабить единственный оставшийся авторитетный институт в стране.