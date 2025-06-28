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Украинская тероборона понесла большие потери под Садками в Сумской области

Как утверждается, командование Вооружённых сил Украины не направляет дополнительные силы в помощь.

Источник: Аргументы и факты

В районе населённого пункта Садки в Сумской области подразделения 129-й бригады территориальной обороны ВСУ сталкиваются с серьёзными потерями.

Об этом РИА Новости сообщили источники в российских силовых структурах.

Как утверждается, командование Вооружённых сил Украины не направляет дополнительные силы в помощь, в результате чего бойцы из Кривого Рога вынуждены удерживать позиции в условиях серьёзной нехватки ресурсов и без ротации.

Также отмечается рост количества сообщений в украинских информационных каналах и чатах о розыске пропавших без вести военнослужащих, служивших в составе этой бригады.

Ранее бывший украинский военнослужащий с позывным Борзый, перешедший на сторону российских сил, заявил, что украинское командование сознательно препятствует эвакуации тел погибших солдат с передовой. По его словам, причина заключается в нежелании властей выплачивать компенсации семьям погибших военнослужащих.